Die Motorradmarke Royal Enfield ist eine indische Wirtschaftswundergeschichte. Die Erfolgsstory zeigt, wie wichtig ein boomender Heimatmarkt ist - und dass auch deutsche Tugenden nicht schaden.

Simon Warburton kann den Erfolg selbst kaum fassen. Der Anfang 50-Jährige ist passionierter Motorradfahrer mit kräftiger Statur. Poster an der Wand zeigen alte Modelle der Marke Royal Enfield. Doch die Zukunft gehört den neuen Bikes. Einige von ihnen stehen in einem Großraum. Ingenieure und Designer aus Europa, Japan und Australien sitzen drum herum an ihren PCs. "150 Mitarbeiter arbeiten heute hier", sagt der Chef für Produktentwicklung von Royal Enfield. "Bei 160 müssen wir aufhören." Warburton lacht.

Absatz vervierzigfacht

Die Kapazität ist am Anschlag. Vor zwei Jahren eröffnete Royal Enfield in Bruntingthorpe, rund zwei Stunden nördlich von London, ein rund 4000 Quadratmeter großes Technologiezentrum. Die Kult-Motorradmarke ist wieder zurück - im wahrsten Sinne. Zurück in Großbritannien, zurück im Geschäft. Royal Enfield - früher britisch, heute indisch - war mehrmals fast pleite. Heute geht es dem Unternehmen aus dem südindischen Chennai besser denn je. Und es erhöht den Druck auf Wettbewerber.

Royal Enfield ist ein kleines indisches Wirtschaftswunder. Die Maschinen sind cool, technisch raffiniert und vergleichsweise preiswert. Das Unternehmen hat vom IT-Boom in seiner Heimat und einer gut verdienenden Mittelschicht profitiert. Nun erobert es den Weltmarkt. Vor 20 Jahren produzierte die Firma 20.000 Motorräder im Jahr, heute sind es 800.000 - Tendenz steigend.

Siddhartha Lal ist der Kopf hinter dem Aufstieg. Der 45-Jährige mit Vollbart trägt verwaschene Jeans, Holzfällerhemd und abgelatschte Wildlederschuhe. Seit 2015 wohnt er in London. Als Lal 1999 bei Royal Enfield das Ruder übernommen hatte, machte die Firma Verluste. Er wollte damals wissen, was "Kunden wirklich möchten", sagt er rückblickend. Was sie nicht wollten: die alte Enfield. Das Modell Bullet war ein Klassiker der Weltkriegsgeschichte: ein Oldtimer mit Einzylindermotor, laut und durstig. Die legendären Motorräder waren aber nicht mehr zeitgemäß. "Junge Leute haben damals gesagt: Das ist das Motorrad, das mein Onkel fährt", sagt Lal, und zwar "der nicht so coole Onkel".

Lal startete eine Imagetour. Das Unternehmen organisierte Events und Rundfahrten, über die man sprach. Etwa die "Himalayan Odyssey", die es bis heute gibt: bei der fahren Royal-Enfield-Fahrer in 18 Tagen von Delhi nach Leh, die 1000 Kilometer entfernt liegende Hauptstadt der Region Ladakh in den Tiefen des Himalaja, und zurück.

2002 begann Lal zudem, die Motorräder zu modernisieren. Royal ...

