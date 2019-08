25.08.2019 Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Der ATX kann in dieser Woche um deutlich mehr als 3% zulegen und überspringt damit wieder die 2.900-Punkte-Marke. Auch wenn in der letzten Woche intraday die 2.800-Punkte zweimal unterschritten wurden, so kann man doch sagen, dass die Unterstützung in Form des Fibonacci Retracements bei 2.815 Punkten gehalten hat. Aktuell berührt der österreichische Leitindex seinen gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, den es nun als Widerstand zu überwinden gilt ....

Den vollständigen Artikel lesen ...