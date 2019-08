Nie zuvor war ein G7-Treffen so fragwürdig wie das aktuelle in Biarritz: Der Westen ist tief zerstritten, mehr Teilnehmer denn je verwechseln Politik mit Unterhaltung - oder sind handlungsunfähig. Das Lager der Vernunft schrumpft.

Vielleicht fragt sich selbst Angela Merkel zwischendurch, was sie eigentlich mehr als zwei Tage in Biarritz soll. Schließlich sind die G7-Treffen auch nicht mehr das, was sie mal waren. Es ist ja nicht nur so, dass die sieben Staats- und Regierungschefs längst nicht mehr die wichtigsten Wirtschaftsnationen der Welt repräsentieren: Kämen tatsächlich die zusammen, würde Merkel sich mit ihren Kollegen aus China, den USA, Indien, Japan, Russland und Indonesien austauschen.

Weder Großbritannien noch Frankreich noch Italien wären dabei. Nur Deutschland, sonst kein europäischer Staat ¬ entsprechend gäbe es auch keinen Gipfel an der französischen Atlantikküste.

Dass die G7 im Jahr 2019 eine Welt der 1970er-Jahre vorgaukeln, ist derzeit allerdings noch das geringste Problem der Treffen. Schließlich tun einige Teilnehmer, was sie können, um den Einfluss der G7 weiter zu reduzieren. notorischen Quertreiber aus Washington gesellt sich neuerdings auch noch der britische Premierminister Boris Johnson, der bislang ebenfalls nicht gerade als Repräsentant hochseriöser Politik in Erscheinung getreten ist.

Mehr Clownerie ...

