Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Lockheed Martin -2,33% auf 376,89, davor 6 Tage im Plus (4,59% Zuwachs von 368,94 auf 385,88), Qualcomm Incorporated -4,71% auf 73,52, davor 6 Tage im Plus (8,85% Zuwachs von 70,88 auf 77,15), Celgene -1,8% auf 93,99, davor 6 Tage im Plus (3,04% Zuwachs von 92,89 auf 95,71), Home Depot -1,61% auf 217,47, davor 6 Tage im Plus (9,64% Zuwachs von 201,59 auf 221,02), QSC -0,3% auf 1,332, davor 5 Tage im Plus (10,05% Zuwachs von 1,21 auf 1,34), Aurubis -0,58% auf 38, davor 5 Tage im Plus (7,36% Zuwachs von 35,6 auf 38,22), RTL Group -0,77% auf 42,74, davor 5 Tage im Plus (6,16% Zuwachs von 40,57 auf 43,07), Heidelberger Druckmaschinen -1,08% auf 1,007, davor 5 Tage im Plus (17,96% Zuwachs von 0,86 auf 1,02), Hennes & Mauritz -0,4% auf 177,94, davor 5 Tage ...

