Statt der angekündigten 1000 Teilnehmer kommen nur etwa 450 Personen zu einer rechten Demo in Chemnitz. Weitaus mehr Menschen besuchen andere Veranstaltungen.

Ein Jahr nach einer tödlichen Messerattacke in Chemnitz haben erneut Rechtsextreme in der Stadt demonstriert. Dem Aufruf des Bündnisses Pro Chemnitz folgten am Sonntagabend aber weit weniger Menschen als angekündigt. Statt der angemeldeten 1000 Teilnehmer kamen nach Angaben von Polizei und Ordnungsbehörde rund 450.

Die Polizei war mit knapp 700 Beamten aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sowie der Bundespolizei im Einsatz. Ein Teilnehmer wurde nach dem Zeigen des Hitlergrußes laut Polizei aus der Demo gezogen.

Viel mehr Zulauf als Pro Chemnitz hatten am Wochenende andere Veranstaltungen in der Stadt. Zu einem dreitägigen Bürgerfest kamen nach Angaben der Organisatoren 67.000 Besucher. Der DGB zählte zudem bei seinem Sommerfest am Sonntag 7500 Gäste.

Auch in der sächsischen Landeshauptstadt Dresden wurde Flagge gegen Fremdenhass gezeigt. Einem Aufruf des Bündnisses "Unteilbar" folgten nach dessen Angaben am Samstag 40.000 Menschen. Es war die wohl größte Demonstration in Dresden seit dem Mauerfall. In einer Woche wird in Sachsen gewählt. Es wird ein abermaliges Erstarken der AfD erwartet.

Am 26. August 2018 war am Rande des Chemnitzer Stadtfestes ein Deutscher erstochen worden. Die Tat hatte rechte Demonstrationen und rassistische Übergriffe ausgelöst, die Chemnitz monatelang erschütterten. Für die ersten Demos hatten vor allem Hooligans aus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...