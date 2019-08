Platin noch besser als Gold und Silber? ETFS Physical Platinum mit Bottom-Fisher-Strategie traden. Riesiges Kurspotenzial!

Symbol: PPLT ISIN: US0032601066

Trendbetrachtung auf Basis 6 MonateRückblick: Der ETFS Physical Platinum bewegte sich im Halbjahresverlauf in einer Zone zwischen 74 und 87 USD. Nach einem Pullback zurück zum 20er-EMA befinden sich die Kurse momentan wieder auf dem Weg nach oben.

Chart vom 23.08.2019 Kurs: 81,00 EUR



Meine Expertenmeinung zu PPLT

Meinung: Dieser ETC wurde im Jahre 2007 aufgelegt. Seine Wertentwicklung wird durch eine Inhaberschuldverschreibung nachgebildet, die mit physischen Platinbeständen besichert ist. Das wahre Potential dieses Wertpapiers zeigt sich mit einem Blick auf historisch weiter zurückgreifenden Kursdaten des zugrundeliegenden Rohstoffs in USD je Feinunze, etwa hier https://www.macrotrends.net/2540/platinum-prices-historical-chart-data. Markante Tiefs bei 800 USD gab es 2004, 2008 und zuletzt 2018. Der langfristige Trend zeigt seitdem auch auf dieser Zeitebene wieder erste höhere Tiefs und höhere Hochs. Die Rallyes der Jahre 2004 bis 2008 sowie 2008 bis 2011 zeigen, dass es hier ein Setup mit enormem Gewinnpotential gibt, das sich gut für eine Umsetzung mit der Bottom-Fisher-Strategie eignen könnte. Allerdings kann eine Trendumkehr auch sehr abrupt einsetzen, daher wäre es hier wichtig, Gewinnmitnahmen per Trailing Stopp vorzusehen.Mögliches Setup: Solange das Kurs über dem 20er-EMA verläuft, ist das Kaufsignal intakt. Ein Stopp Loss sollte etwas unterhalb dessen Linie platziert und wie bereits beschrieben nachgezogen werden.

Aussicht: BULLISCH

Link zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/pplt-platin-mit-viel-luft-nach-oben/