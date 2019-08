Paul Gauselmann machte sein Vermögen mit Glücksspiel-Automaten. Der "Automatenkönig" aus Ostwestfalen baute sein Imperium nach dem Krieg aus dem Nichts auf. Nun wird der 85 - und hat immer noch eine 40-Stunden-Woche.

Er spielt doch so gerne. Die Hosenbeine bis zu den Knien hochgekrempelt, auf dem Kopf eine weiße Kappe, Schweißband, weißer Pullunder, darunter ein blaues T-Shirt: So trat Paul Gauselmann im letzten Spiel um die Westdeutsche Tennis-Meisterschaft in der Regionalliga West an. Mit seinem Doppelpartner sorgte der Milliardär am Ende für ein sicheres 6:0 des TV Espelkamp gegen den Gegner aus Dortmund.

Dabei war der Vereins-Ehrenvorsitzende Gauselmann, der als "Automatenkönig" aus Ostwestfalen in seinem Leben ein Vermögen mit dem Glücksspiel gemacht hat, eigentlich erkältet. Egal, Gauselmann, der an diesem Montag (26. August) 85 Jahre alt wird, spielt für sein Leben gern. Anfang September will er dann Deutscher Meister in der Altersklasse Herren 75 in Hildesheim werden.

Gauselmann ist einer der letzten Firmenpatriarchen der Nachkriegszeit. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat er aus dem Nichts sein Imperium aufgebaut. Angefangen hatte er als Automatenaufsteller bei der Firma Harting, die ihren Sitz ebenfalls in Espelkamp hat und nun elektronische Steckverbindungen für die Industrie baut. Er wechselt mehrmals den Arbeitgeber, tüftelt nebenbei an technischen Neuerungen und macht sich 1964 selbstständig: Er arbeitet Musikboxen auf.1974 eröffnet Gauselmann in Delmenhorst seine erste Spielothek mit der "Merkur"-Sonne: "Hell, Teppichboden, Hydrokultur-Pflanzen, Kaffee." 1976 bekommt er die Zulassung für seinen ersten selbstentwickelten Geldspielautomaten.

2018 setzte Gauselmann mit der Produktion und dem Vertrieb von Glücksspielautomaten sowie Spielhallen und Casinos mit mehr als 13.300 Mitarbeitern weltweit rund 2,4 Milliarden Euro um. Dabei ärgert sich der "Automatenkönig" oft über den Gesetzgeber. "Die Politik hat 2012 das Internet verpasst", sagte Gauselmann kurz vor seinem Geburtstag der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...