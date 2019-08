Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Der Handelskonflikt zwischen den USA und China schaukelt sich weiter hoch. Wenige Stunden, nachdem China am Freitag eine neue Runde von Strafzöllen auf US-Produkte im Umfang von 75 Milliarden Dollar verkündete, erhöhte US-Präsident Donald Trump bereits bestehende und angekündigte Strafzölle auf chinesische Produkte im Umfang von insgesamt 550 Milliarden Dollar. Bereits eingeführte Strafzölle in Höhe von 25 Prozent auf chinesische Waren im Wert von 250 Milliarden Dollar werden laut Trump zum 1. Oktober auf 30 Prozent erhöht. Zölle auf Importe im Wert von 300 Milliarden Dollar, die ab dem 1. September greifen sollen, erhöhen sich demnach ebenfalls um 5 Prozentpunkte auf 15 Prozent. "Wir brauchen China nicht und wären - ehrlich gesagt - ohne es besser dran", schrieb Trump auf Twitter. Der Präsident forderte US-Unternehmen auf, "eine Alternative für China" zu suchen und künftig nur noch im eigenen Land zu produzieren.

Trumps oberster Wirtschaftsberater Lawrence Kudlow sagte später gegenüber CNN, dass der Präsident diesbezüglich kein Dekret plane. Trump habe gemeint, dass Unternehmen darüber nachdenken sollten, ihre Geschäfte und Lieferketten aus China wegzubewegen. Man wolle, dass die Unternehmen "nach Hause kommen". Finanzminister Steven Mnuchin versicherte gegenüber Fox News, dass der Präsident keine Maßnahmen plane, um Unternehmen zum Abzug aus China zu zwingen. Sowohl Mnuchin als auch Kudlow sagten, dass der Präsident US-Unternehmen theoretisch dazu zwingen könnte, China zu verlassen.

Derweil hat Peking seine Gesprächsbereitschaft bekräftigt. "Wir sind bereit, die Probleme durch Verhandlungen und Kooperation auf eine ruhige Art und Weise zu lösen", sagte Chinas Vizepremierminister Liu He gegenüber Staatsmedien. Die chinesische Regierung wolle "keine Eskalation des Handelskriegs", denn dieser würde den Interessen Chinas, der USA und der Welt schaden, so Liu.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Juli PROGNOSE: +1,3% gg Vm zuvor: revidiert +1,9% gg Vm; vorläufig +2,0% gg Vm 14:30 Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Juli

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % S&P-500-Future 2.831,80 -0,83% Nikkei-225 20.246,04 -2,24% Hang-Seng-Index 25.413,25 -2,93% Kospi 1.917,94 -1,56% Shanghai-Composite 2.864,67 -1,13% S&P/ASX 200 6.416,00 -1,64%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Sehr schwach - Wie nicht anders zu erwarten reagieren die Aktienmärkte in Ostasien mit empfindlichen Kursverlusten auf breiter Front auf die neuerliche Verschärfung im Handelsstreit zwischen den USA und China. Gesucht sind dagegen sichere Häfen, allen voran das Gold. Die Feinunze verteidigt die kräftigen Gewinne vom Freitag und wird mit 1.540 Dollar gehandelt. Das ist der höchste Stand seit sechseinhalb Jahren. Dass das Minus in Tokio nicht stärker ausfällt, dafür sorgt der Yen. Er ist als sicherer Hafen zwar grundsätzlich gesucht und zieht an, ist von seinem frühen Tageshoch bei gut 104,50 je Dollar aber wieder auf 105,30 deutlich zurückgefallen. Am Freitag zur gleichen Tageszeit lag er allerdings noch deutlich niedriger bei rund 106,50. Eine leicht stützende Rolle in Japan könnte auch spielen, dass die USA und Japan beim laufenden G7-Gipfel in Frankreich ein umfassendes Handelsabkommen angekündigt haben. In Hongkong ist das Minus am größten. Hier drücken die andauernden Proteste gegen den Einfluss Chinas zusätzlich auf die Stimmung. Etwas Unterstützung für die Märkte kommt von der Zinsseite. Die mit Spannung erwarteten Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell am Freitag beim Notenbankertreffen in Jackson Hole werden nämlich dahingehend interpretiert, dass im September mit einer weitere kleinen Zinssenkung in den USA zu rechnen sein dürfte. Am US-Zinsterminmarkt liegt die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung am 18. September bei 100 Prozent.

US-NACHBÖRSE

Die Qualcomm-Aktie gab um 0,3 Prozent nach, nachdem das Unternehmen erneut seinen Finanzchef verloren hat. Wie Qualcomm mitteilte, hat mit Übergangs-Finanzchef (CFO) David Wise bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr ein CFO seinen Hut genommen. Er hatte das Amt im April übernommen, nachdem George Davis nach sechs Jahren im Amt zu Intel gewechselt war. Analysten bezeichnen es als ungewöhnlich, dass der Interimschef geht, während das Unternehmen noch nach einer Dauerlösung suche.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 25.628,90 -2,37 -623,34 9,87 S&P-500 2.847,11 -2,59 -75,84 13,57 Nasdaq-Comp. 7.751,77 -3,00 -239,62 16,83 Nasdaq-100 7.465,00 -3,15 -242,43 17,93 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 971 Mio 683 Mio Gewinner 423 1.370 Verlierer 2.528 1.561 unverändert 80 101

Baisse - Zunächst hatte die Ankündigung chinesischer Gegenmaßnahmen auf jüngst angekündigte weitere US-Importzölle auf chinesische Waren belastet, der Druck auf die Kurse nahm dann zu, als US-Präsident Donald Trump weitere umgehende Vergeltungsschritte ankündigte und US-Firmen zur sofortigen Suche nach Alternativen zu China aufforderte. Die Rede von Fed-Chef Jerome Powell in Jackson Hole ging darüber fast völlig unter, zumal auch keine klare geldpolitische Richtung herauszulesen war. Am Zinsterminmarkt wurde eine Zinssenkung um mindestens 25 Basispunkte im September im Anschluss an die Powell-Rede wieder mit 100 Prozent eingepreist. Technologie- und Halbleiterwerte waren die größten Verlierer am Aktienmarkt. Ihre Sektorindizes sackten wegen der hohen China-Korrelation um jeweils über 4 Prozent ab. FedEx, Amazon und UPS gaben um bis zu 3,9 Prozent nach. Trump hatte diese Unternehmen explizit aufgefordert, das auch als Droge eingesetzte Schmerzmittel Fentanyl aus China nicht mehr zu transportieren. Salesforce gewannen nach positiven Geschäftszahlen und einem erhöhten Ausblick 2,2 Prozent. HP verloren dagegen 5,9 Prozent. CEO Dion Weisler trat zurück. Die Geschäftszahlen waren durchwachsen - das hochmargige Druckersegment entwickelte sich schwach. Nach schwachen Geschäftszahlen brachen Foot Locker um 18,9 Prozent ein.

US-ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,51 -10,4 1,62 31,3 5 Jahre 1,41 -8,5 1,49 -51,5 7 Jahre 1,47 -9,5 1,56 -78,2 10 Jahre 1,52 -9,1 1,61 -92,0 30 Jahre 2,02 -8,3 2,10 -104,6

US-Anleihen erhielten als sicherer Hafen stürmischen Zulauf angesichts der handelspolitischen Entwicklung. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen sackte um 10 Basispunkte auf 1,51 Prozent ab. Die zweijährige Fälligkeit rentierte gar 11,2 Basispunkte niedriger bei nur noch 1,51 Prozent. Damit droht die Zinsstrukturkurve zwischen beiden Laufzeiten wieder invers zu werden, was als Rezessionssignal gilt.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:46 Uhr % YTD EUR/USD 1,1141 -0,1% 1,1148 1,1070 -2,8% EUR/JPY 117,26 +0,3% 116,97 118,05 -6,7% EUR/GBP 0,9081 -0,0% 0,9083 0,9071 +0,9% GBP/USD 1,2269 -0,0% 1,2273 1,2205 -3,7% USD/JPY 105,26 +0,4% 104,88 106,64 -4,0% USD/KRW 1213,69 0% 1213,69 1211,14 +8,9% USD/CNY 7,1464 +0,7% 7,0961 7,0870 +3,9% USD/CNH 7,1696 -0,1% 7,1755 7,0927 +4,4% USD/HKD 7,8434 +0,0% 7,8421 7,8414 +0,1% AUD/USD 0,6732 -0,1% 0,6737 0,6753 -4,4% NZD/USD 0,6377 -0,1% 0,6385 0,6380 -5,0% Bitcoin BTC/USD 10.314,75 +3,3% 9.983,75 10.204,25 +177,3%

Mit den Trump-Aussagen wertete der US-Dollar massiv ab - vor allem gegenüber den klassischen Fluchtwährungen Franken und Yen. Der ICE-Dollarindex sank um 0,4 Prozent. Am Markt machten Spekulationen die Runde, die Finanzministerium könne eine seit Jahrzehnten geübte Zurückhaltung aufgegeben haben und am Devisenmarkt zu Lasten des Greenbacks interveniert haben oder planen, es zu tun. Der Euro stieg angesichts der Dollarschwäche auf 1,1148 Dollar nach einem Tagestief bei 1,1052 Dollar. Abwärts ging es auch mit dem Yuan. Er setzt seine Bewegung am Montag in Asien fort auf neue Elfjahrestiefs beim Onshore-Yuan. Die chinesische Notenbank hat derweil den Onshore-Yuan im Rahmen ihres täglichen Fixings minimal aufgewertet von 7,0572 auf 7,0570 je Dollar.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,56 54,17 -1,1% -0,61 +11,5% Brent/ICE 58,76 59,34 -1,0% -0,58 +6,2%

Angesichts der trüben Konjunkturaussichten wegen der sich immer schneller drehenden Spirale im Handelskonflikt war Erdöl nicht gefragt. Händler sprachen von massiven Nachfragesorgen - auch weil China offenbar ab dem 1. September einen Zoll auf Rohöl erwägt. Trotz der Dollarschwäche verbilligte sich WTI um 2,1 Prozent auf 54,17 Dollar, für Brent ging es um 1,0 Prozent auf 59,34 Dollar nach unten.

