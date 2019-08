Abermals eine typische Augustwoche liegt hinter uns mit insgesamt der vierten Woche in Folge, die ein Emissionsvolumen von unter EUR 10 Mrd. verzeichnete. Mit einer weiteren August-Woche vor uns sowie einem schwächeren Gesamtmarktsentiment ist eine weitere ruhige Emissionstätigkeit in den kommenden Tagen zu erwarten. Erwähnenswert in diesem Zusammenhang ist, dass zur selben Zeit im Vorjahr der Primärmarkt einen "Frühstart" hinlegte und während dieser Woche Anleihen im Gesamtvolumen von EUR 34 Mrd. platziert wurden. Renditeseitig rutschte letzte Woche auf Benchmarkindexebene das EUR High-Yield Segment deutliche unter die Marke von3,00 % (Freitag: 2,79 %). Nach Fitch (BBB-) vor zwei Wochen, senkte auch S&P den Ausblick des Kraft Heinz Co ...

