Strabag Rail a.s. hat den Auftrag zur Modernisierung des Bahnstreckenabschnitts Oldrichov u Duchcova-Bílina im Norden Tschechiens erhalten. Im Rahmen des Auftrags mit einem Gesamtwert von CZK 1,91 Mrd. (rund 74 Mio. Euro) wird eine Bahnstrecke von ca. 12 km Länge erneuert. Die Bauarbeiten sollen im Frühjahr 2021 abgeschlossen sein. "Tschechien ist einer unserer Heimatmärkte, in denen wir seit Jahren die Marktführerschaft halten. Wir sind stolz, in diesem Jahr bereits den zweiten Großauftrag zur Modernisierung des tschechischen Bahnnetzes erhalten zu haben", so Strabag-CEO Thomas Birtel.

