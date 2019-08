Die mögliche Absenkung der Mieten in Berlin kann sich bei Vonovia ab dem kommenden Jahr auf die Mieteinnahmen auswirken. Eine Mietobergrenze würde die Mieteinnahmen in Berlin im kommenden Jahr um 20 bis 25 Millionen Euro reduzieren, teilte Deutschlands größter Wohnimmobilien-Konzern mit. Das wären zehn Prozent der Mieteinnahmen in Berlin und rund ein Prozent der Gesamtmieten von Vonovia.Welche Auswirkung ...

