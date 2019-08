Während der Studie zufolge 2018 in Europa insgesamt 54,5 Mio. Euro an Wagniskapital in Chemieunternehmen investiert wurden, entfielen davon auf solche in Deutschland nur 2,4 Mio. Euro - der geringste Wert seit 2007. Im Zeitraum zwischen 2015 und 2018 gingen durchschnittlich nur rund 7 % aller Wagniskapitalinvestitionen in der Chemie-Branche in Europa an Unternehmen in Deutschland.

Die Bundesrepublik rangiert damit auf Platz 7 - hinter den anderen großen Chemieländern Großbritannien (19 %) und Frankreich (11 %), aber auch kleineren Nationen wie den Niederlanden ...

