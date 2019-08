Der Ölpreis ist den vierten Handelstag in Folge gesunken - die längste Phase sinkender Ölpreise seit mehr als fünf Wochen. Schuld ist der Handelskrieg.

Die Ölpreise sind am Montag gesunken und haben damit an die Verluste vom Wochenschluss angeknüpft. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 58,76 US-Dollar. Das waren 58 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 61 Cent auf 53,56 Dollar.

