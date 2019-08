Mit der Berufung von Christine Lagarde zur Präsidentin der Europäischen Zentralbank dürfte sich an der lockeren Ausrichtung der Geldpolitik in der Eurozone auf absehbare Zeit nicht viel ändern. Auch "Super-Mario" (Draghi) hat es kurz vor Ende seine Amtszeit noch einmal deutlich gemacht: die Zinsen werden, wenn nötig, noch weiter in den negativen Bereich sinken. Auf der anderen Seite hat zwar auch die US-Notenbank Ende Juli an der Zinsschraube nach unten gedreht, dennoch sind die Zinssätze in den USA deutlich höher als die in der Eurozone. Genau von dieser Differenz werden die Finanzierungskosten abgeleitet, die man als Käufer oder Verkäufer eines CFDs auf das Währungspaar Euro/US-Dollar berücksichtigen muss, wenn man ...

Den vollständigen Artikel lesen ...