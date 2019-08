Die HTI High Tech Industries-Aktie wurde vom Handel an der Wiener Börse ausgesetzt. Das Unternehmen hat vergangenen Freitag mitgeteilt, dass ihre Konzerngesellschaft Gruber & Kaja High Tech Metal GmbH beim Landesgericht Linz den Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens stellen wird. In Folge dessen werde auch der Vorstand der HTI zeitnah einen Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens über das Vermögen der HTI stellen, wie es heißt. Aufgrund umfangreicher Sicherheiten für das operative Tochterunternehmen Gruber & Kaja GmbH seitens der HTI sei die Unternehmensfortführung der Konzernspitzengesellschaft HTI nicht mehr sichergestellt, so die Begründung. Strabag hat den Auftrag zur Modernisierung des Bahnstreckenabschnitts ...

