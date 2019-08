Ein Brite über den Brexit. Am Samstag, 24.8.19, stand ich gegen 17:30 h bei der Wiener Salztorbrücke und wartete auf die Teilnehmer der Vienna Classic Days. Schöne Oldtimer sieht man ja gerne. Und besonders die britischen Autos sind etwas Nobles, die sieht man schon als Neuwägen nicht allzu häufig, so ein alter Jaguar oder Rolls Royce ist schon etwas Schönes. "Ein britisches Auto!" freute sich der Herr um die 65 neben mir. "Gehört jetzt den Indern!" ergänzte ich. So kamen wir ins Gespräch. Im zehnminütigen Interview (so kann man das Gespräch durchaus sehen) erfuhr Geheimagent Devon Miles (der Chef des Knight-Rider, ihm sah er ähnlich), gespielt von Edward Mulhare, ein kleines bißchen über Wien und ich sehr viel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...