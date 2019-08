Der Chef der Energiebörse EEX spricht über die Bepreisung von CO2 und die Nachteile einer Steuer. Zudem kündigt er eine Expansion in den USA und weitere Zukäufe an.

Die mögliche Einführung einer CO2-Steuer in Deutschland sieht die EEX kritisch. Bei einer Steuer lege man die Höhe fest und hoffe, dass diese dann die gewünschte Lenkungswirkung entfalte, sagt EEX-Chef Peter Reitz im Interview. "Aber es ist unwahrscheinlich, dass der CO2-Ausstoß durch eine Steuer exakt so stark sinkt wie gewünscht. Das ist bei einem Handelssystem anders." Hier könne man durch die Menge an ausgegebenen CO2-Zertifikaten sicherstellen, dass man seine Ziele exakt erreiche.

In der Politik wird derzeit intensiv über eine stärkere Bepreisung von CO2 diskutiert. Am 20. September will das Klimakabinett der Bundesregierung dazu Entscheidungen treffen. Die EEX steht laut Reitz im intensiven Austausch mit der Politik. Über die EEX läuft seit 2005 ein großer Teil des Handels mit europäischen CO2-Zertifikaten.

Das europäische System deckt aber bisher nur ungefähr die Hälfte aller Emissionen in Europa ab - und das muss sich aus Sicht von Reitz ändern. "Alle Sektoren müssten in den Emissionshandel miteinbezogen werden - also auch die Bereiche Wärme und Verkehr", fordert er.

Die Energiebörse wolle außerdem ihr Geschäft in den USA kräftig wachsen lassen und in weitere Geschäftsfelder vorstoßen, sagte Reitz. Aktuell baue das Unternehmen in den Vereinigten Staaten einen Markt für Lkw-Fracht auf. "Wir planen zudem einen Eintritt in den weltgrößten Gasmarkt USA. Unsere US-Tochter Nodal wird noch in diesem Jahr die ersten Gas-Derivate einführen."

Die Deutsche-Börse-Tochter hatte Nodal vor zwei Jahren für einen niedrigen dreistelligen Millionen-Dollar-Betrag übernommen. Im vergangenen Jahr stieg das Unternehmen in den US-Emissionshandel ein, 2019 folgt nun das Geschäft mit Lkw-Fracht und Gas.

Herr Reitz, in Deutschland wird so viel über Klimaschutz diskutiert wie lange nicht. Was können Sie als Chef der Energiebörse EEX beitragen, um die Menschheit zu retten?So hoch will ich gar nicht greifen. Aber die EEX trägt bereits eine ganz Menge zur Verbesserung des Klimaschutzes bei. Über uns läuft ein großer Teil des europäischen Emissionshandelssystems, kurz EU ETS, das durch die Steuerung der Menge der Emissionszertifikate eine CO2-Bepreisung vornimmt - in erster Linie für die Energieerzeugung und die Industrie. Das deckt jedoch nur ungefähr die Hälfte aller Emissionen in Europa ab. Bei dieser Begrenzung darf es nicht bleiben. Denn der Umwelt ist es egal, ob CO2 bei der Stromerzeugung, durch Autos oder durch die Ölheizung im Keller entsteht.

In Berlin wird aktuell über eine CO2-Steuer diskutiert. Was halten Sie davon?Die Frage ist immer, was man mit einem Instrument erreichen will. Das Ziel muss ja sein, den Ausstoß von CO2-Emissionen zu reduzieren. Die Steuer ist eine Einnahmequelle, bei der man die Höhe festlegt und hofft, dass diese dann die gewünschte Lenkungswirkung entfaltet. Aber es ist unwahrscheinlich, dass der CO2-Ausstoß durch eine Steuer exakt so stark sinkt wie gewünscht. Das ist bei einem Handelssystem anders. Da kann man durch die Menge an ausgegebenen CO2-Zertifikaten sicherstellen, dass man seine Ziele exakt erreicht.

Was sollte die Politik aus Ihrer Sicht tun?Alle Sektoren müssten in den Emissionshandel miteinbezogen werden - also auch die Bereiche Wärme und Verkehr. Der beste Weg wäre, das bestehende europäische System entsprechend zu erweitern. Dafür bräuchte es jedoch eine politische Einigung auf europäischer Ebene - und eine solche ist erfahrungsgemäß kurzfristig nicht zu erreichen.

Was kann Deutschland aus eigener Kraft tun?Das Emissionshandelssystem sieht ausdrücklich nationale Ergänzungsmöglichkeiten vor. Deutschland könnte also entscheiden, die Bereiche Verkehr und Heizung mit in das System aufzunehmen. Das ETS führt dann dazu, dass der Markt den günstigsten Weg findet, um den CO2-Ausstoß zu verringern.

Plan B zur CO2-Steuer

Welche anderen Optionen gibt es?Wenn die Politik festlegen will, wie viel CO2-Reduktion in bestimmten Sektoren stattfinden soll, könnte sie separate Handelssysteme einführen. Dort könnte sie durch die Ausgabe von CO2-Zertifikaten beispielsweise festlegen, um wie viel Prozent die Emissionen im Verkehrssektor jedes Jahr sinken sollen.

Müsste dann jeder Autofahrer am Börsenhandel teilnehmen und sich mit CO2-Zertifikaten eindecken?Nein. Die Politik müsste entscheiden, wen sie verpflichtet, die CO2-Zertifikate zu kaufen. Das könnten die Autohersteller sein oder die Mineralölfirmen. Letztere könnten ihre Ausgaben für die Zertifikate dann auf den Spritpreis aufschlagen. Im Wärmebereich könnten die Unternehmen die Kosten über die Heizöl- und Erdgaspreise an die Verbraucher weitergeben. So fallen ...

