Tagesausblick für 27.8.: Schwacher ifo drückt auf die Stimmung. Autobauer und Lufthansa stark!

Die Aktienindizes zeichneten heute ein gespaltenes Bild. Europas Blue-Chip-Barometer traten mehrheitlich auf der Stelle. Als Bremsklotz für den DAX erwies sich unter anderem der schwache ifo-Geschäftsindex. Die zweite Reihe konnte sich von der gedämpften Stimmung derweil nicht freimachen. So gaben MDAX und SDAX 0,4 beziehungsweise ein Prozent ab. In den USA gingen die Aktienindizes hingegen mit Zugewinnen in die neue Woche. Unterstützung bekamen Dow, Nasdaq und S&P500 von guten Wirtschaftsdaten.

Gold legte derweil auf 1.530 US-Dollar pro Feinunze zu und die Rendite langfristiger Bundesanleihen verharrt bei 0,65 Prozent. Der Euro/US-Dollar gab zum Wochenauftakt einen Teil der Gewinne vom Freitag ab und notiert aktuell bei 1,112 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Bei Axel Springer hat sich der Finanzinvestor KKR eine beträchtliche Beteiligung gesichert. Es erscheint daher durchaus möglich, dass der Medienkonzern im kommenden Monat aus dem MDAX fällt. Die Autobauer BMW, Daimler und VW gaben heute Gas, nachdem US-Präsident Donald Trump erklärte, möglicherweise auf Strafzölle für Autobauer zu verzichten. Die Aktien von BMW und Daimler notieren jedoch weiterhin im Bereich ihres sieben- beziehungsweise sechsjährigen Tiefs und eine nachhaltige Wende ist noch nicht in Sicht. Die Aktie von Deutsche Lufthansa ist weiter im Aufwind und überflog den Widerstand bei EUR 13,45. Klöckner und Thyssenkrupp profitierten erneut von den Fusionsgesprächen. Leoni bekam heute durch positive Analystenkommentare Unterstützung und setzte sich heute an den SDAX-Spitze. Im Immobiliensektor bröckelten die Kurse derweil weiter.

Bei den Sektoren fielen erneut Goldminengesellschaften auf. Mit Hilfe des gestiegenen Goldpreises konnte der BANG Index, mit vier renommierten Goldminengesellschaften heute wieder einen Sprung nach oben machen.

Wichtige Termine

Deutschland - BIP Q2, detailliertes Ergebnis

USA - Verbrauchervertrauen, August

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 11.720/11.825 Punkte

Unterstützungsmarken: 11.360/11.560/11.630 Punkte

Der DAX sackte zu Handelsbeginn zeitweise auf 11.500 Punkte ab. Im weiteren Verlauf konnte sich der Index wieder erholen und verteidigte die Unterstützungszone von 11.560/11.630 Punkten. Solange diese Zone hält besteht die Chance auf einen Rebound bis 11.720/11.825 Punkte. Sinkt der Index unter 11.560 Punkte droht jedoch ein Rücksetzer bis 11.360 Punkte.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 04.06.2019 - 26.08.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 27.08.2014 - 26.08.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Inline-Optionsscheine auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Untere Knock-out Barriere in Pkt. Obere Knock-out Barriere in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX HX90E0 3,03 11.200 13.100 19.12.2019 DAX HZ1PF4 1,78 11.200 12.800 19.12.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 26.08.2019; 16:46 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Inline-Optionsscheine und zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

