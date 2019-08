Am Freitag haben die Käufer der Paion-Aktie das Gaspedal wieder einmal kräftig durchgetreten und die Aktie in der Spitze bis auf 2,49 Euro ansteigen lassen. Damit hat die Aktie die 50-Tagelinie bei 2,33 Euro eindrucksvoll hinter sich gelassen. Dass es am Montag zu Gewinnmitnahmen kommen würde, war naheliegend. Entscheidend ist am Ende nur ihre Stärke. An dieser Stelle können die Anleger mit dem Verlauf des Montagvormittags nicht zufrieden sein, denn die Aktie gab mehr als die Hälfte ihrer Kursgewinne ... (Dr. Bernd Heim)

