Gestoppte bzw. gedrehte Serien: RHI Magnesita -0,49% auf 49,04, davor 9 Tage im Plus (13,03% Zuwachs von 43,6 auf 49,28), Porr -0,31% auf 19,4, davor 4 Tage im Plus (4,06% Zuwachs von 18,7 auf 19,46), Andritz -0,54% auf 33,02, davor 3 Tage im Plus (6,21% Zuwachs von 31,26 auf 33,2), Strabag -3,36% auf 28,75, davor 3 Tage im Plus (1,54% Zuwachs von 29,3 auf 29,75), Zumtobel+1,36% auf 6,71, davor 3 Tage im Minus (-4,89% Verlust von 6,96 auf 6,62). Folgende Titel hatten einen Top3 ytd Platz bezogen auf die eigene Performance: American Express (schlechtester mit -3,69%), Betbull Holding (schlechtester mit 4,35%), Cleen Energy (schlechtester mit -20%), Callaway Golf (schlechtester mit -6,32%), Hutter & Schrantz (schlechtester mit -5,29%), JJ Entertainment SE (schlechtester mit ...

