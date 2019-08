Der Vorstand der KTM Industries AG, zu der neben KTM auch Marken wie "Husqvarna Motorcycles", "Husqvarna Bicycles" und "Raymon" sowie die Komponentenmarke "WP" gehört, hat entschieden, die Obergesellschaft der Gruppe ohne Nennung einer Einzelmarke in Pierer Mobility AG umzubenennen und damit die nachhaltige stabile Rolle des Mehrheitsaktionärs im Firmenwortlaut zum Ausdruck zu bringen. Die diesbezügliche Beschlussfassung wird in einer außerordentlichen Hauptversammlung im Herbst erfolgen. Im ersten Halbjahr 2019 konnte die Gruppe ihr Wachstum weiter fortsetzen und einen Konzernumsatz in Höhe von Eur 754,9 Mio. verzeichnen. Dies entspricht einem Zuwachs von +4,2% zur Vorjahresperiode*). Mit insgesamt 135.711 (+7% zum Vorjahr) verkauften Motorrädern im ersten Halbjahr - ...

Den vollständigen Artikel lesen ...