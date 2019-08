Der amerikanische Einzelhandelskonzern Bebe Stores Inc. (ISIN: US0755712082, OTC: BEBE) wird seinen Aktionären eine Dividende in Höhe von 0,17 US-Dollar ausbezahlen und erhöht damit die Dividendenausschüttung um 36 Prozent. Der auf Damenmode spezialisierte Konzern mit Firmensitz in Kalifornien zahlt die Quartalsdividende am 23. September 2019 an die Aktionäre (Record date: 6. September 2019). Bebe Stores ist 1976 gegründet worden. Das Unternehmen ist ein Fachhändler für Damenbekleidung ...

