Äußere Impulse gibt es am Dienstag nur vereinzelt. Neue Konjunkturdaten könnten die Rezessionsangst verstärken. Was die Märkte am Dienstag bewegt.

Nach der verschärften Rhetorik zum Ende der vergangenen Woche setzt Donald Trump nun wieder auf Worte der Harmonie - und beruhigt damit das Geschehen an den Märkten. Der Dax-Handel verlief am Montag wenig turbulent. Der Leitindex nahm letztlich ein Plus von 0,4 Prozent über die Ziellinie und schloss bei 11.658 Punkten.

Auf außerbörslichen Handelsplattformen notierte der deutsche Leitindex am Dienstagmorgen leicht über dem Schlusskurs des Vortages.

Am Dienstag richtet sich der Fokus unter anderem auf neue Konjunkturdaten. Das Statistische Bundesamt gibt weitere Details zum Bruttoinlandsprodukt in Deutschland im zweiten Quartal bekannt. Außerdem blicken Anleger nach Italien, wo nach dem politischen Game-Over der Populistenregierung neue Allianzen gesucht werden.

1 - Vorgabe aus den USA

Anleger an der Wall Street reagieren erleichtert auf die Entspannungssignale im Handelsstreit zwischen den USA und China. US-Präsident Trump hatte vor der Eröffnung der amerikanischen Börsen erklärt, China wolle an den Verhandlungstisch zurückkehren. Die chinesische Seite wählte weitaus vorsichtigere Formulierungen, doch das genügte Börsianern für eine freundliche Stimmung.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 1,1 Prozent im Plus auf 25.898 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 erhöhte sich ebenfalls um 1,1 Prozent auf 2878 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verbesserte sich um 1,3 Prozent auf 7853 Punkte.

2 - Handel in Asien

Hoffnungen auf eine Entspannung im Handelsstreit haben am Dienstag auch den asiatischen Börsen Auftrieb gegeben. In Tokio stieg der Leitindex Nikkei 1,2 Prozent auf 20.509 Punkte. Der chinesische CSI300 gewann 1,9 Prozent.

3 - Konsultationen in Italien werden fortgesetzt

Nach dem Scheitern der Regierung in Italien stehen am Dienstag und Mittwoch neue Konsultationen an. Unter Umständen gelingt es der Fünf-Sterne-Bewegung, gemeinsam mit den Sozialdemokraten eine neue Regierung zu bilden. Streitpunkt war hier vor allem die Frage nach dem künftigen Regierungschef. Innenminister und Lega-Chef Matteo Salvini hingegen drängt vehement auf eine Neuwahl.

Staatspräsident Sergio Mattarella trifft ab Dienstagnachmittag zunächst kleinere parlamentarische Gruppen. Die Gespräche mit Sozialdemokraten, Sternen und Lega folgen am nächsten Tag. Nach den Konsultationen am Mittwochabend wird eine Entscheidung erwartet. Investoren werden die politisch ...

