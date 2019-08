Gesunder Menschenverstand reicht nicht, um Projekte erfolgreich abzuwickeln - lautete eine Erkenntnis der Tagung "Industriefokus Contract & Claim Management", die Anfang Juli von 1155PM consultants in Köln veranstaltet wurde. Denn was vielen Projektbeteiligten entweder nicht bewusst ist oder diese aufgrund unverständlicher Formulierungen nicht wahrhaben wollen: Entscheidend ist das, was im Vertrag steht. Und dieser, so die Sichtweise der Claim-Manager, soll schließlich dazu dienen, dass ein Projekt am Ende profitabel ist. Deshalb bildete die Diskussion um die Gestaltung von Projektverträgen einen wichtigen Schwerpunkt im Rahmen der Tagung.

Vertrag schafft nur Illusion der Risikokontrolle

"Häufig hat man den Eindruck, dass die Verträge heute für Richter geschrieben werden und nicht für die erfüllenden Vertragsparteien", stellte Dr. Ulrich Hagel, Head of Litigation & General Counsel Office bei Bombardier Transportation, fest: "Deshalb darf man sich auch nicht wundern, dass die Verträge genau diesen Adressaten erreichen." Um Streit zu vermeiden, plädiert Hagel für eine andere Sichtweise: Verträge sollten nicht als juristisches Schwert verstanden werden, sondern als kommerzielles Instrument, das dazu dient, Projekte zum Erfolg zu führen. Dazu müssen Verträge allerdings verständlich formuliert werden: "Verträge werden von Juristen geschrieben, sollen aber von Nicht-Juristen erfüllt werden", so Hagel.

Doch weil Letztere die juristische ...

