UBM Development und Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG beabsichtigen den Verkauf der Hotels Dream Castle und Magic Circus im Disneyland® Paris. Mit dem Käufer sei bereits eine Einigung über die wirtschaftlichen Aspekte des geplanten Verkaufs erzielt worden, heißt es. Die Durchführung der Transaktion unterliege den üblichen Voraussetzungen für Transaktionen dieser Art in Frankreich. Die finale Vereinbarung sei insbesondere abhängig vom positiven Abschluss des Mitarbeiterkonsultationsprozesses in Frankreich. Das Closing wird voraussichtlich noch 2019 stattfinden können. Die beiden 50%-Joint Venture Partner Warimpex und UBM haben mit dem internationalen Investor eine Einigung über den Kaufpreis in Höhe von über 100 Mio. Euro erzielt ....

