Beim österreichischen Motorrad-Spezialisten KTM lief es im vergangenen ersten Halbjahr sehr gut. So konnte das Unternehmen, das insbesondere durch seine beiden Marken KTM und Husqvarna Motorcycles bekannt ist, in den ersten sechs Monaten den Umsatz um 4,2 % auf knapp 755 Millionen Euro steigern. Gegenüber dem Vorjahr war dies zwar ein Rückschritt, doch hatte man im Jahresvergleich dadurch Abzüge einzurechnen, da man die Beteiligung PRANKL zwischenzeitlich verkauft hatte.Bereinigt legte das operative Ergebnis auf Basis EBITDA um 16 % auf 98,5 Millionen Euro zu. Das EBIT verbesserte sich allerdings nur leicht um 1,4 % auf 46,6 Millionen Euro, während die Marge um 0,1 Prozentpunkte auf 6,2 % zurückging.Besondere Verkaufserfolge feierte man erneut im Motorrad-Geschäft. Hier konnten die Absatzzahlen um 7 % auf 135.711 Einheiten erhöht werden. Während man im europäischen Markt etwas unterm Durchschnitt blieb (aber den hohen Marktanteil bei rund 11,4 % halten konnte) outperformte man insbesondere im US-Markt, der insgesamt rückläufig blieb. So konnte KTM unterm Strich dort auch sein Marktanteil von zuvor 8,4 % auf 9 % erhöhen. Außerdem erreichte KTM im wichtigsten Wachstumsmarkt Indien ein Plus von über 35 % mit einer Steigerung des Marktanteils von zuvor 4,3 % auf rund 6,8 %.

