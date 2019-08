Brasiliens Regenwald erlebt die schwersten Waldbrände seit Jahren. Es ist an der Zeit, über die Konsequenzen auf politischer Ebene zu reden.

Der Regenwald im Amazonas-Gebiet brennt und die Welt ruft die internationale Gemeinschaft um Hilfe an. Es werden besorgt Fotos und Videos der brennenden Wälder in den sozialen Netzwerken verbreitet: Die grüne Lunge der Welt steht in Flammen.

Dieses traurige Ereignis, das auch Ergebnis der Wahl eines Extremisten ins Präsidentenamt Brasiliens ist, zeigt wieder einmal deutlich auf, dass nationale Alleingänge "make XY great again" ins Desaster führen. Das Ökosystem der Erde macht keinen Halt an Ländergrenzen. Die Brandrodung in den Wäldern am Amazonas wird Auswirkungen haben auf die Menschen in China.

Wenn dem so ist, ist es nicht nur eine ethische Verantwortung der Brasilianer, an die Chinesen zu denken. Es muss auch eine institutionalisierte und rechtlich wirksame Methode geben, nationale Politik im Hinblick auf ihre internationalen Auswirkungen zu kalibrieren. Sie existieren schon: das internationale ...

