PRESSEMITTEILUNG BÖAG Börsen AG blickt auf 20 Jahre erfolgreiche Tätigkeit zurück * Im Jahr 1999 Start der Börsen AG mit den Börsen Hamburg und Hannover * Wichtige Meilensteine erreicht Düsseldorf, Hamburg, Hannover, 27. August 2019 - Die BÖAG Börsen AG kann in diesem Monat auf 20 Jahre erfolgreiche Tätigkeit zurückblicken. Am 27. August 1999 wurde die Börsen AG gegründet, um die Börse Hamburg und die Börse Hannover unter einem gemeinsamen Dach zusammenzuführen. Das Ziel damals wie heute: Kräfte bündeln, Synergien schaffen, gemeinsam neue Ideen und Produkte entwickeln. Von Anfang an wurde Wert darauf gelegt, dass beide Standorte als eigenständige Börsen erhalten bleiben, sich partnerschaftlich organisieren und sich mit ihren Produkten und Leistungen im Markt optimal ergänzen. Das Trägermodell der BÖAG Börsen AG wurde außerdem so gewählt, dass weitere Unternehmen ohne großen Aufwand und unter Erhalt höchster Eigenständigkeit unter die Trägergesellschaft treten können. Erfolge der 20 Jahre Mit der Integration der Börse Düsseldorf im Jahr 2017 fand ein weiterer bedeutender Schritt in der Geschichte der BÖAG Börsen AG statt. Seither operieren drei Börsenplätze erfolgreich gemeinsam. Darüber hinaus zählen der Aufbau des Fondshandels Hamburg im Jahr 2002 und die Initiierung des nachhaltigen Aktienindex Global Challenges Index der Börse Hannover im Jahr 2007 zu den wichtigen Meilensteinen. Neben dem klassischen Skontroführerhandel konnten zudem die elektronischen Handelssysteme Quotrix (Börse Düsseldorf) und LS Exchange (Börse Hamburg) erfolgreich auf- und ausgebaut werden. Zur Strategie der Börsen AG gehört auch, börsenähnliche Geschäftsfelder zu erschließen, wie zum Beispiel die Fondsbörse Deutschland, führend im Zweitmarkt von alternativen Investmentfonds (geschlossene Fonds). Jürgen Kösters, damals wie heute Aufsichtsratsvorsitzender und einer der Gründungsväter der BÖAG Börsen AG zeigt sich zufrieden: "Das Trägermodell der BÖAG Börsen AG hat sich bewährt. Wir haben eine Basis geschaffen, um Börsen zusammenzuführen, ihre Position im Markt im Verbund zu stärken und dabei ihre jeweilige Identität zu erhalten. Wir arbeiten kontinuierlich daran, das Profil und die Stärken jeder einzelnen Börse so zu schärfen, dass sie in einem immer herausfordernderen Marktumfeld dauerhaft erfolgreich agieren können." Über die BÖAG Börsen AG Die BÖAG Börsen AG ist Trägerin der maklergestützten Börsen in Düsseldorf, Hamburg und Hannover sowie der elektronischen Handelssysteme Quotrix und LS Exchange. Zusammen zählen die drei Börsenplätze einschließlich ihrer Handelsplattformen mehr als 50.000 Listings von Wertpapieren, darunter Aktien, offene Fonds/ETFs, Anleihen, Genussscheine sowie Zertifikate/ETCs. Zu den Handelsteilnehmern zählen eine große Zahl inländischer Kreditinstitute und Finanzdienstleistungsunternehmen. Anleger handeln an den Börsen Hamburg und Hannover die wichtigsten deutschen und alle ausländischen Aktien bis zu bestimmten Volumina courtagefrei. An der Börse Düsseldorf werden alle Aktien und Anleihen im Maklerhandel ohne Courtage gehandelt. Weiter betreibt die BÖAG Börsen AG unter der Bezeichnung "Fondsbörse Deutschland" einen Initiatoren-unabhängigen Marktplatz für alternative Investmentfonds (geschlossene Fonds). Mit dem Global Challenges und dem German Gender Index ist sie zudem im Bereich der nachhaltigen und alternativen Geldanlage aktiv. Weitere Informationen finden Sie unter www.boersenag.de Pressekontakt BÖAG Börsen AG Börsen Düsseldorf - Hamburg - Hannover Sabrina Otto Tel: +49(0)511 - 12 35 64 - 13 E-Mail: presse@boersenag.de Internet: http://www.boersenag.de