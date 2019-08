Die Analysten der Baader Bank stufen die UBM-Aktie weiter mit Buy und Kursziel 47,0 Euro ein. In der vergangenen Woche hat UBM zwei größere Verkäufe mit einem Gesamtvolumen von 343 Mio. Euro (UBM-Anteil 195 Mio. Euro) angekündigt. Die Transaktionen betreffen die Büroentwicklung QBC in Wien und zwei Hotels in Paris. Aus Sicht der Baader-Analysten unterstreichen die Transaktionen, dass die Investmentmärkte weiterhin stark sind. Sie gehen von einer Veräußerungsmarge von rund 20% aus.

