Am Montag wurde bekannt, dass ein Gericht in Indien eine anhängige Klage gegen Wirecard abgewiesen hat. Die Behörden hatten seit März dieses Jahres das Geschäft des Zahlungsdienstleisters in dem Land unter die Lupe genommen, ermittelt wurde wegen vermuteter Unstimmigkeiten in verschiedene Richtungen. Die Entscheidung ist zweifellos eine gute Nachricht für Wirecard, das bereits damals alle Vorwürfe zurückgewiesen hatte. Am Dienstag macht das Unternehmen nun erneut von sich Reden, man wird künftig ... (Achim Graf)

