Von Sozial- und Jugend-Projekten bis hin zu Hilfsaktionen bei Katastrophen: Was Arbeitgeber von Bielefeld bis St. Wendel für ihre Region tun - und wie sie dafür wahrgenommen werden.

Als die ersten deutschen Tsunami-Opfer aus Thailand in den frühen Januartagen 2005 am Düsseldorfer Flughafen landeten, stieg in der Duisburger BG Unfallklinik der Rettungshubschrauber auf, um sie abzuholen. Die Trauma-Klinik war schon damals eine der ersten Adressen für Unfallopfer. Ebenso wie nach der Katastrophe bei der Love Parade im Jahre 2010, bei der 21 Menschen starben und 541 schwer verletzt wurden: Die Krankenwagen steuerten sofort die Notfallaufnahme der Klinik an der Großenbaumer Allee an.

Entsprechend gut schneidet nun die BG Klinik im Duisburger Stadtteil Buchholz im WirtschaftsWoche-Ranking der Wertvollen Arbeitgeber in Westdeutschland ab (siehe Tabelle). Für das Ranking hat das Analyseunternehmen Service Value eine Bevölkerungsumfrage in 54 Landkreisen und 17 kreisfreien Städten durchgeführt. Die Prämisse: Wertvoll für die Region ist ein Arbeitgeber dann, wenn er über sein Unternehmen und das Wohl seiner eigenen Mitarbeiter hinaus denkt und handelt.

Am besten schnitten jene Arbeitgeber ab, die aus Sicht der Befragten am meisten zum Gemeinwohl beitragen. Pro Landkreis beteiligten sich mindestens 100 Bürger, pro Großstadt mindestens 1000. Sie gaben den Unternehmen Noten von 1 wie "ausgezeichnet" bis 6 wie "mir unbekannt / irrelevant für das Gemeinwohl". Die Vor-Auswahl der Unternehmen orientiert sich an den Mitarbeiterzahlen. Im kleinsten Landkreis muss ein Unternehmen mindestens 100 Mitarbeiter zählen, in der größten Stadt mindestens 500. Insgesamt wurden 2.158 Unternehmen bewertet. 594 Arbeitgeber bekamen so gute Noten, dass sie ausgezeichnet wurden.

Engagement über den Unternehmenszweck hinaus wird immer entscheidender für die Bindung von Arbeitnehmern an ihre Arbeitgeber. Eine Umfrage der PR-Beratung Weber Shandwick kam zu dem Ergebnis, dass sich 44 Prozent der Mitarbeiter aus der Millennial-Generation stärker mit ihrem Arbeitgeber verbunden fühlen, wenn sich dieser öffentlich für soziale Belange einsetzt.

So beobachtet es auch Dirk Volkmann, Experte für Nachhaltigkeitsmanagement ...

