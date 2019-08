++ Glanzloser Start in die europäische Sitzung ++ DE30 testet 200-Stunden-Linie ++ Vonovia versucht sich von gestrigem Rückgang zu erholen ++Trotz optimistischer Äußerungen von US-Präsident Donald Trump zu den Handelsbeziehungen zwischen den USA und der EU begann ein Großteil der wichtigsten europäischen Aktienindizes die heutige Sitzung mit einem Rückgang. An den Börsen in Italien, Polen und Schweden sind Gewinne zu beobachten, während die Aktien aus Großbritannien und Russland am schlechtesten abschneiden. Der DE30 testet erneut die 200-Stunden-Linie (violette Linie). Am Ende der gestrigen Sitzung scheiterte ein Durchbruch nach unten und der lange untere ...

