Hohe Kosten und Währungseffekte belasten das Lübecker Unternehmen. Deshalb sollen Stellen gestrichen werden. Bei den Anlegern kommt die Nachricht schlecht an.

Die in die Verlustzone geratene Medizintechnikfirma Drägerwerk will an der Kostenschraube drehen und plant einen Stellabbau in Deutschland. Wie viele der 5000 Arbeitsplätze auf dem Heimatmarkt gestrichen würden, sei aber noch unklar, erklärte eine Sprecherin der Lübecker Firma am Dienstag.

Das werde mit dem Betriebsrat und der Gewerkschaft IG Metall verhandelt. Der Vorstand wolle ...

