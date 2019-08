Vorreiter für Breach-and-Attack-Simulation gehört zu einer Reihe von Top-Start-ups, die technologische Innovation in der Schweiz fördern sollen



Herzlia, Israel (ots/PRNewswire) - XM Cyber, der mehrfach preisgekrönte Vorreiter für Breach and Attack Simulation (BAS), gab heute bekannt, dass das Unternehmen als eines von sechs Cybersecurity-Start-ups und Innovationsteams für das Schweizer Kickstart-Programm ausgewählt wurde, eine Accelerator-Initiative, die Start-ups beim Einstieg in den schweizerischen und europäischen Markt unterstützen soll. XM Cyber wird sich in Zürich weiteren Unternehmen aus den Bereichen Cybersicherheit, Finanzen und Gesundheitswesen anschließen, um die Lücke zwischen Start-ups und etablierten Unternehmen zu schließen und die technologische Entwicklung beschleunigt voranzutreiben.



Als Mitglied des Programms wird XM Cyber dabei mit mehreren Partnern von Kickstart wie Swisscom, AXA, PwC, Credit Suisse und Coca-Cola zusammenarbeiten, um die Schweizer Technologieszene zu unterstützen und richtungsweisende, langfristige Partnerschaften mit diesen Unternehmen aufzubauen.



"Dass wir für die Teilnahme an einem derart renommierten Programm ausgewählt wurden, zeigt, wie bedeutsam und kritisch wichtig Cybersicherheit für die technologische Innovation in der Schweiz ist", erklärt XM Cyber CEO Noam Erez. "Wir fühlen uns geehrt und freuen uns sehr, gemeinsam mit einigen der bahnbrechendsten und namhaftesten Organisationen des Landes arbeiten zu können. Aus dem großen Mitbewerberfeld im Bereich der Cybersecurity selektiert zu werden, ist ein echter Beweis für die Stärke des XM Cyber-Teams und unserer Technologie".



Das Kickstart-Programm beginnt mit einer Eröffnungsfeier am 6. September und umfasst einen sechswöchigen "Collaboration Sprint", der vom 30. September bis zum 8.November dauern wird. Kickstart stellt XM Cyber dabei nicht nur die Arbeitsräumlichkeiten zur Verfügung, sondern übernimmt auch die Kosten für die Geschäftsentwicklung während des Programms, und das Unternehmen freut sich darauf, diese Ressourcen und Vernetzungsmöglichkeiten zu nutzen, um den schweizerischen Markt zu erschließen.



"Bewerber, die für die Teilnahme am Kickstart-Programm ausgewählt werden, benötigen als Voraussetzung nicht nur die richtige Technologie, sondern auch ein solides Geschäftsmodell mit klarer Roadmap und bereits bestehender Zugkraft im Markt", sagt Fabian Wabbel, Cybersecurity Vertical Lead bei Kickstart. "XM Cyber erfüllt all diese Qualifikationen, und wir sind gespannt darauf, wie das Unternehmen mit unseren Partnern zusammenarbeiten und Neuerungen einbringen wird".



Informationen zu XM Cyber



XM Cyber stellt die erste vollautomatische Breach and Attack Simulation (BAS) Plattform bereit, die kontinuierlich Angriffsvektoren vom Punkt einer Sicherheitsverletzung bis hin zu allen unternehmenskritischen Assets aufdecken kann. Die kontinuierliche Schleife des automatisierten Red Teaming wird durch die laufende und priorisierte umsetzbare Behebung von Sicherheitslücken ergänzt. HaXM von XM Cyber fungiert als automatisiertes Purple Team, das Red Team- und Blue Team-Prozesse fließend kombiniert, um sicherzustellen, dass Organisationen dem Angriff immer einen Schritt voraus bleiben. XM Cyber hat bereits über 16 Branchenauszeichnungen erhalten und wurde unter anderem als "Technologiepionier" beim Weltwirtschaftsforum gewürdigt. Zu den Kunden des Unternehmens gehören führende Finanzinstitute sowie Organisationen für kritische Infrastrukturen und Hersteller in Nordamerika, Europa und Israel.



XM Cyber wurde von hochkarätigen Führungskräften aus der Elite der israelischen Intelligence-Community gegründet, die eine nachgewiesene Erfolgsbilanz sowohl im offensiven als auch im defensiven Bereich der Cybersicherheit miteinbringen. Das in Israel ansässige Unternehmen verfügt über Niederlassungen in den USA, Großbritannien und Australien.



Informationen zu Kickstart



Kickstart schließt die Lücke zwischen Start-ups, Unternehmen, Städten, Stiftungen und Universitäten, um tiefgreifende technologische Innovationen zu beschleunigen. Kickstart führt jedes Jahr Innovatoren und Unternehmer in der Schweiz zusammen, die mit Schlüsselakteuren bei Proof-of-Concepts, Pilotprojekten und anderen Innovationspartnerschaften zusammenarbeiten. Das Programm ist für die ausgewählten Wachstumsunternehmen kostenfrei (weder Gebühren noch Equity) und bietet auf einzigartige Weise Zugang zu den Führungskräften und Entscheidungsträgern der Kickstart-Partnerunternehmen.



Kickstart ist ein Spin-off von Impact Hub Zürich, das 2015 von digitalswitzerland initiiert wurde. Das Kickstart-Programm deckt für 2019 sechs Branchen (EdTech & Learning, FinTech & Digitale Assets, Food & Retail Tech und Smart City & Technologie, HealthTech, Cybersicherheit) zusammen mit führenden Partnerorganisationen ab: AXA, Coop, Migros und Swisscom sowie Credit Suisse, die Stadt Zürich, die ETH Zürich, die Gebert-Rüf-Stiftung, die Stiftung Mercator Schweiz, Stäubli, Swisslinx und die Universität Zürich.



