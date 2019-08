Der erste EZB-Präsident Wim Duisenberg betonte einmal, dass man die Spielregeln nicht in der Mitte des Spieles ändern soll. Wenn man sich anschaut, mit welcher Gründlichkeit die Notenbanken seit Jahren ihr Inflationsziel verfehlen, kann man den großen Reiz nachempfinden, bei anhaltender Erfolglosigkeit bei der Zielerreichung das Ziel zu ändern und die Zahl derverfügbaren Mittel zu vergrößern.Hilflose VorschlägeDer Finne Olli Rehn, zuletzt noch ein potenzieller Nachfolger für EZB-Chef Draghi, schlug zur Zielerreichung sogar vor, das Inflationsziel anheben. Denn dann, so Rehn, würden die Konsumenten von einem verstärkten Geldwertverlust ausgehen und das Geld schneller ausgeben. Die Verzweiflung ist diesem Vorschlag in Form einer sich selbst erfüllenden Konsum-Prophezeiung schier ins Gesicht geschrieben. Im Guten hatte es indes auch schon nicht wirklich funktioniert. Der frühere FED-Chef Bernanke fütterte die Welt mit dem Wealth-Effekt als Begründung, warum die US-Notenbank steigende Aktien anstreben sollte. Sich reicher fühlend, würden die Konsumenten dann mehr ausgeben. Hier aber steht der eigentliche Stresstest noch aus.

