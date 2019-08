Warum? Wenn in den von ihnen zumeist überwiegend gehaltenen US-Dollars Risiken stecken, die sie bei deren Akkumulation noch nicht wahrgenommen oder so hoch wie jetzt bewertet haben.Dazu gehört zum einen das Sanktionsrisiko. Als Beispiel lassen sich oder Iran und Venezuela nennen. Da jede Zahlung in US-Dollar über eine Nostro-Bank in den USA geht, ist diese Zahlung bei einer Sanktion nicht mehr gewährleistet, da sich diese Nostro-Bank an US-Gesetze halten wird.Geopolitische Risiken mehren sichEin weiteres Risiko ist das geopolitische Risiko. Sich neu bildende Allianzen nehmen aus politischen Gründen, die unten anderem das Sanktionsrisiko beinhalten, Abstand vom US-Dollar als Reservewährung und organisieren eigene Zahlungssysteme auf Basis eigener Währung oder mit Gold oder Öl als Intermediäre. Die Kopplung der Zahlungsverkehrssysteme Russlands und Chinas ist hier ein prominentes Beispiel, welches die geopolitische Gravitationskraft haben könnte, kleinere "Planeten', die sich aus der Verankerung im US-Dollar-Universum lösen wollen, in ihren Orbit zu ziehen. Kandidaten dafür sind jene Handelspartner, die in das Projekt Neue Seidenstraße Chinas eingetreten sind und sich diesen neuen Regeln "freiwillig' aussetzen.

