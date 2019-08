Steinhausen, 27. August 2019 - Der Verwaltungsrat von Schweiter Technologies schlägt der nächsten ordentlichen Generalversammlung vom April 2020 die Wahl von Herrn Lars van der Haegen in den Verwaltungsrat vor.



Lars van der Haegen ist seit Juli 2015 CEO der Belimo Gruppe und Vorsitzender der Konzernleitung. Er hat langjährige Erfahrung in der Gebäudetechnik und besitzt Master-Abschlüsse der Columbia Business School in New York und der London Business School.

