Genf (awp) - Die in der Industrieautomatisierung tätige Beteiligungsgesellschaft Perrot Duval kündigt am Mittwoch an, dass die Verkaufsverträge mit Guangzhou Haozhi Industrial für Infranor erst Mitte September finalisiert werden. Zuvor war die Vertragsunterzeichnung bereits einmal von August auf Anfang September verschoben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...