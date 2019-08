Am Mittwoch deutet sich vor Handelsbeginn eine wenig veränderte Tendenz am deutschen Aktienmarkt an. Nach zwei Gewinntagen sieht es für den DAX -0,30% vorbörslich nach etwas niedrigerer Notierung aus. Am Morgen wurde der Leitindex 0,1 Prozent tiefer taxiert bei 11.708 Punkten. Tags zuvor hatte sich der DAX zwischenzeitlich bis auf 11.778 Punkte erholt.Die Aktienmärkte zeichneten derzeit das Auf und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...