Smartes Schalten, ob im Heimbereich oder gewerblichen/industriellen Umfeld, ist gegenwärtig in aller Munde. Entsprechende Systeme sind häufig mit enormen Investitionen in Hard- und Software verbunden. Rutenbeck will mit dem »R-Control Plus IP 8« einen kostengünstigen Einstieg in diese Welt ermöglichen.

Das REG (Reiheneinbaugerät) verfügt über acht Schaltausgänge, welche beliebige Lasten bis 16A schalten können. Jeweils zwei Schaltausgänge lassen sich bei Bedarf zu einem gegenseitig verriegelten Rollladen-Schaltausgang zusammenfassen. Entsprechend können bis zu vier Rollläden über das Gerät gesteuert werden.

An der oberen Anschlussleiste stehen Klemmen für insgesamt 16 digitale Eingänge bereit. Zusätzlich verfügt das Gerät über zwei analoge Eingänge für Sensoren, welche die Einspeisung nahezu jeder gewünschten Steuerungsgröße ...

Den vollständigen Artikel lesen ...