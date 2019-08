adidas -1.02% EffektenDaddy01 (ETWGWW01): Dieses Wiki soll sich erst beweisen, nicht in 21 Tagen, sondern in Jahren. Dass ich nicht alles auf einmal investiere, hat was damit zu tun, dass ich denke, dass man sich Zeit nehemen solte und das führt zu einem erstaunlichem Ergebnis. Ich dachte, ich würde mein Depot nachbauen. Das mache ich nicht. Ich finde einige Aktien zu teuer. Das sollte mich nachdenklich machen.Dieses Wiki mutiert zu einem erstaunlichem Spiegel: einem Spiegel, der nicht zeigt, wie ich investiert bin, sondern wie ich heute investieren würde. (28.08. 08:21) >> mehr comments zu adidas: www.boerse-social.com/launch/aktie/adidas_ag Alphabet -A -0.04% xpek (TRENDMU): Verkaufssignal für Google. Es bleibt ein Gewinn von 3% übrig ....

