Dadurch eignet sich das Gerät für den Einsatz in Anwendungen, die ein Safety Lockout System (SLS) erfordern, also die Wartung von Anlagen im sicher elektrisch energielosen Zustand. Der sichere Spannungswächter erfüllt die Anforderungen zur Umsetzung von SLS-Anwendungen, die in den USA gesetzlich vorgeschrieben sind. Er überwacht spannungsfrei geschaltete 1- bzw. 3-Phasen-Netze mit Neutralleiter. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...