Früher gestaltete sich der Kauf einer neuen Glühbirne ganz einfach, Wattzahl und Größe der Fassung genügten. Beim Kauf einer LED-Lampe ist schon mehr Sorgfalt erforderlich. Wichtige Lichtparameter bei weißen Lichtquellen sind neben dem Gesamt-Lichtstrom, der in Lumen angegeben wird, der Farbort, die ähnlichste

Farbtemperatur und der Farbwiedergabewert. Der Farbort beschreibt Farbton und Farbsättigung einer Farbe in der CIE-Normfarbtafel anhand von X- und Y-Koordinaten. Gleichzeitig zeigt der Farbort an, bei welcher Farbtemperatur das gemessene Licht dem Planckschen Kurvenzug am nächsten ist. Dieser basiert auf den Werten eines Schwarzkörper-Strahlers als Referenz, anhand derer der Weißgrad von Lichtquellen beurteilt wird. Die Abweichung von dieser Kurve wird mit Duv angegeben. Die ähnlichste Farbtemperatur (auch Correlated Colour Temperature, CCT) beschreibt die relative Farbtemperatur einer weißen Lichtquelle und wird in Kelvin angegeben. Hingegen beschreibt der Farbwiedergabewert (Colour Rendering Index, CRI) wie gut die Lichtquelle die Farben im Vergleich zur Referenz wiedergibt. Bis vor einigen Jahren wurde meistens der Ra, also der allgemeine Farbwiedergabeindex verwendet. Ra ist ein Mittelwert der acht Testfarben (R1-8) und kann im optimalen Fall den Wert 100 annehmen.

Insbesondere bei der Beschreibung der LED-Lichtquellen reicht dieser Index allerdings nicht mehr aus. Hier wird heute in der Regel die von der nordamerikanischen Illuminating Engineering Society (IES) entwickelte TM-30-15-Methode verwendet. Bei diesem Verfahren werden 99 statt nur acht Testfarben genutzt, und ermittelt wird damit der neue Farbwiedergabeindex - ...

Den vollständigen Artikel lesen ...