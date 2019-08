28.08.2019 Zugemailt von / gefunden bei: Buwog (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Am Dienstag, den 27. August 2019, fand bei strahlendem Sonnenschein die Schlüsselübergabe des BUWOG-Projekts "SeeSee Tower" statt. Gemeinsam mit Ernst Nevrivy, dem Bezirksvorsteher des 22. Wiener Gemeindebezirks, überreichte Andreas Holler, Geschäftsführer der BUWOG Group GmbH, symbolisch den Schlüssel zum neuen Zuhause an die Bewohner. Mit dem "SeeSee Tower" entstanden in direkter Lage am Seestädter See in der Janis-Joplin-Promenade 12 insgesamt 105 freifinanzierte Mietwohnungen."Die ...

