Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Stockholm (pta021/28.08.2019/10:30) - STOCKHOLM, SCHWEDEN (28. August 2019) - StrateVic Finance Group AB (ISIN SE 0006027546 - Frankfurter Wertpapierbörse: SVAB) - Die StrateVic Finance Group AB berichtet von ihrer Hauptversammlung, die am 21. August 2019 stattfand. Mit Ausnahme der Tagesordnungspunkte welche den Abschluss für das Geschäftsjahr 2018 betreffen, konnten an der Sitzung die anderen Punkte abschließend behandelt werden. Das Unternehmen wird die Aktionäre in Kürze zu einer weiteren Hauptversammlung einladen, um den Jahresabschluss 2018 zu verabschieden.



Die Versammlung beschloss die Wiederwahl von Herrn Bert Scheen in den Verwaltungsrat, sowie die Neuwahl von Herrn Thomas Wong und Herrn Simon Stokvold. Die Herren Roger Tamraz, Marc d'Hombres und Nikolay Paskalev standen nicht zur Wiederwahl. Das Unternehmen dankt den ausgeschiedenen Verwaltungsräten für ihren Einsatz für das Unternehmen.



Die Änderungen im Verwaltungsrat sind das Ergebnis der jüngsten Anpassung der Strategie des Unternehmens. Die neue Zusammenstellung des Verwaltungsrats ist nun besser auf die Herausforderungen in der Umsetzung der Unternehmensstrategie und des Core-Produktes Bankt.co zugeschnitten. Heute, am 28. August 2019, findet die konstituierende Sitzung des Verwaltungsrates statt, an der der neue Vorsitzende gewählt und über weitere Beschlüsse zur Geschäftsführung und Organisationsstruktur der Gesellschaft entschieden wird.



Zudem hat die Versammlung beschlossen, eine Erhöhung der satzungsgemäßen Eigenkapitalbasis der Gesellschaft durch den Verwaltungsrat zu erlauben, um zusätzliche Mittel zu beschaffen.



Die StrateVic Finance Group AB (vormals: Stockholm IT Ventures AB) ist eine schwedische Aktiengesellschaft, die seit 2014 an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel SVAB notiert ist. Das Unternehmen ist spezialisiert auf FinTech wie das Banking und den Handel mit virtuellen und physischen Währungen. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.stratevic.com. Sie finden das Unternehmen auch auf Facebook, Twitter und LinkedIn.



Medienkontakt: StrateVic Finance Group AB, Bert Scheen, CEO, bert.scheen@stratevic.com



(Ende)



Aussender: Stratevic Finance Group AB Adresse: Nybrokajen 7, 111 48 Stockholm Land: Schweden Ansprechpartner: Bert Scheen Tel.: +46 10 138 8644 E-Mail: bert.scheen@stratevic.com Website: stockholmit.co



ISIN(s): SE0006027546 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt, Tradegate; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1566981000556



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresAugust 28, 2019 04:30 ET (08:30 GMT)