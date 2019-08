Wie viel verdienen Fach- und Führungskräfte eigentlich über den Verlauf ihres Lebens? Und wie wirken sich Unterbrechungen auf das Lebensgehalt aus? Eine neue Studie gibt Aufschluss.

Wie viel verdienen Männer und Frauen in Deutschland eigentlich im Laufe ihres Berufslebens? Für die sogenannte Gehaltsbiografie, die das Portal karriere.de herausgegeben hat, wurde das auf Basis der Daten von rund 85.000 Frauen und knapp 132.000 Männern ausgerechnet. Dabei wird deutlich, wie sich die Jahresgehälter durchschnittlich erhöhen, wann sie stagnieren und was am Ende unter dem Strich herauskommt.

Die Summen sehen zunächst einmal beeindruckend aus: Würde das meiste Geld nicht jeden Monat für Miete, Lebensmittel, Betreuungskosten, Auto und Urlaub gebraucht - die Deutschen wären spätestens mit 60 Jahren alle Millionäre. Führungskräfte gehen mit durchschnittlich 3.668.176 verdienten Euro in die Rente, Fachkräfte mit 1.837.717 Euro. Umgelegt auf alle Beschäftigten verdient jeder im Laufe des Lebens durchschnittlich rund zwei Millionen Euro.

Die Studienautoren machten in der Auswertung auch die entscheidenden Faktoren für die Höhe und Entwicklung des Gehalts aus: Positiv wirken sich ein hoher Bildungsabschluss, Eintritt in große Unternehmen, die Wahl der richtigen Branche und Aufstieg in Positionen mit Personalverantwortung aus. Es gibt außerdem regionale Unterschiede bei den Gehältern und Nachfragehöhen nach bestimmten Fachgebieten, die zumindest phasenweise zu höheren Gehältern führen.Entwicklung des Gehalts von Fachkräften

Die Phase, in der Beschäftigte sich eines stetig steigenden Einkommens erfreuen können, beginnt direkt nach dem Einstieg. 20-Jährige verdienen - wenn nicht noch in Ausbildung oder Studium - etwas mehr als 30.000 Euro. Fünf Jahre später sind es im Durchschnitt bereits 37.400 Euro und weitere fünf Jahre später, mit 30 Jahren, 45.200 Euro. Bis zum 40. Lebensjahr sind weitere 10.000 Euro Steigerung drin; 40-Jährige verdienen im Schnitt 55.600 Euro pro Jahr. Danach passiert allerdings nicht mehr viel: Bis 60 steigert sich das Jahresdurchschnittseinkommen nochmals um rund 3000 Euro - also 250 Euro pro Monat. Zwischen einem (frühen) Berufseinstieg und dem 60. Lebensjahr verdoppelt sich das Einkommen also beinahe.

Wie bei allen Durchschnittswerten lohnt sich auch hier ein differenzierter Blick. Fachkräfte verdienen insgesamt weniger als Führungskräfte und haben bereits mit 35 die größte Steigerung ...

