Und noch eine Grafik, es geht um eine neue Ansicht aus unserem Robot BSNgine. Das u.a. ist im Web HIER zu sehen und zeigt, wie weit und wie lange die Unternehmen über oder unter ihren Moving Averages sind. Hier am Beispiel ATX und MA200. Verbund ist 1189 (!) Tage drüber, voestalpine 459 Tage darunter aktuell. Und: Das nächste Börse Social Magazine hat die Nachhaltigkeit samt ESG, Öko und Klima zum grossen Thema. Frage an die notierten Unternehmen: Ich suche nach Anekdoten; Gutes, Wichtiges, aber auch Schräges zu diesem Themenkreis in Bezug auf das eigene Unternehmen. Bitte Mail an christian@boerse-social.com . Finally: Nachdem wir auf die ATX-Chance durch den plötzlichen Umsatzanstieg der Mayr-Melnhof hingewiesen hatten, gingen die Umsätze ...

Den vollständigen Artikel lesen ...