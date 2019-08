++ DE30 testet 50- und 200-Stunden-gleitende Durchschnitte ++ Deutschland ändert die Rechnungslegungsregeln für Frequenzauktionen ++ Cypress Semiconductor Aktionäre stimmen der Fusion mit Infineon zu ++Europäische Aktien werden in den ersten Stunden der Sitzung am Mittwoch weniger gehandelt. Der britische UK100 Index ist die Ausnahme unter den Blue Chip Indizes des alten Kontinents, da er durch die Abschwächung des GBP unterstützt wird. Ansonsten lassen italienische und französische Aktien am meisten nach. DE30 konnte im ersten Teil der gestrigen Sitzung einen Anstieg verzeichnen und berührte die Widerstandszone oberhalb der 11775-Punkte-Marke. Dennoch verloren die Bullen später an Kraft und ...

