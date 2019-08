Die seit Mai an der Wiener Börse notierte Frequentis AG hat den Konzernumsatz im Halbjahr um 7,0 Prozent auf 132,4 Mio. Euro erhöht, wobei beide Segmente zum Wachstum beigetragen haben, wie das Unternehmen mitteilt. Das EBIT verbesserte sich um 1,6 Mio. auf -3,9 Mio. Euro, das Konzernergebnis nach Steuern belief sich im Berichtszeitraum auf -2,4 Mio. nach -3,8 Mio. Euro im ersten Halbjahr 2018. "Der deutliche Anstieg beim Umsatz und die Projekterfolge zeigen, dass wir konsequent unserem Wachstumspfad folgen. In beiden Segmenten und allen fünf Teilmärkten, in denen wir aktiv sind, konnten wir im ersten Halbjahr wichtige Auftragseingänge erzielen, die unsere führende technologische Stellung und das Vertrauen unserer globalen Kundenbasis unterstreichen. An ...

