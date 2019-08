Für Schauenburg und Engmatec ist der Deal eine Win-Win-Situation: Während die Beteiligungsgesellschaft Schauenburg sein Portfolio mit Know-how und Lösungen in der Automatisierungs- und Prüftechnologie erweitern kann, kann Engmatec mit Sitz in Radolfzell am Bodensee weiterhin positiv in die Zukunft blicken, dank der dadurch gesicherten Nachfolgeregelung.

Bei der Nachfolgesuche war es den Unternehmensgründern Josef und Maria Engelmann besonders wichtig, die Zukunft ihres 1994 gegründeten Unternehmens in die Hände eines starken, qualifizierten und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...